LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | Verstappen lancia la sfida alle McLaren Antonelli ci prova

Benvenuti alla diretta live del Gran Premio d’Austria 2025, un evento imperdibile al Red Bull Ring di Spielberg! Tra sfide mozzafiato di Verstappen alle Mclaren e tentativi di Antonelli in MotoGP, il weekend promette emozioni ad alta velocità. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, sorpassi spettacolari e tutte le news di questa gara decisiva nel Mondiale. La corsa sta per iniziare — non perdetevi neanche un istante!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d'Austria 2025, valevole come undicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tutto pronto al Red Bull Ring di Spielberg per l'inizio di un weekend molto importante nella valutazione dei valori in campo tra i top team dopo quanto emerso due settimane fa in Canada. McLaren, nonostante la delusione di Montreal (prima gara dell'anno fuori dal podio), resta la scuderia da battere anche sulle colline stiriane grazie alla competitività di una MCL39 solida e performante in ogni contesto.

