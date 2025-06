LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | Russell svetta nella FP2 Ferrari fatica a Spielberg

Il Circus della Formula 1 si accende a Spielberg, dove la battaglia per la vetta si fa sempre più intensa nel GP d’Austria 2025. Russell si prende la scena, svettando con un tempo impressionante, mentre Ferrari affronta sfide sul tracciato austriaco. Rimanete con noi: aggiornamenti, analisi e tutte le emozioni in diretta vi aspettano, perché ogni curva può riservare sorprese incredibili. Non perdete neanche un istante di questa spettacolare corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.27 Russell con gomme soft si migliora e si porta al comando col tempo di 1:05229 precedendo di 0.208 Norris e di 0.425 Verstappen. Leclerc è sesto a 0.616, Hamilton è settimo, mentre Antonelli è quinto. 17.25 Gran parte dei piloti rientrano ai box per montare poi le morbide per il time-attack. 17.24 Hamilton ai box e si lavora sul set-up della monoposto. 17.22 Si migliorano Antonelli e Leclerc: il pilota italiano è quinto con le soft a 0.354 da Norris, mentre Leclerc è sesto a 0.408 con le gomme medie. Hamilton è settimo a 0.432. 17.21 Russell con la gomma rossa si porta in seconda posizione a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: Russell svetta nella FP2, Ferrari fatica a Spielberg

