LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | Russell svetta in FP1 sul giro secco problemi di affidabilità per la Ferrari

Il Gran Premio di Austria 2025 si accende tra emozioni e colpi di scena: Russell domina le FP1 con il miglior giro secco, mentre la Ferrari affronta problemi di affidabilità. La pioggia leggera rende ancora più imprevedibile la corsa, con Hamilton in difficoltà e Verstappen e Piastri impegnati nelle simulazioni di passo gara. Rimanete sintonizzati: tutto ciò che accade sul circuito austriaco vi sarà raccontato in diretta, minuto per minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E 15.00 14.21 Russell segnala via radio qualche goccia di pioggia. Hamilton non ingrana ed è solo 9° dopo il suo time-attack con gomme morbide in 1’06?0 a oltre mezzo secondo dalla vetta. 14.20 Gomma media per la simulazione di passo gara di Verstappen e Piastri. Hamilton scende in pista con la mescola morbida, probabilmente per effettuare finalmente un time-attack. 14.19 Russell continua a martellare un giro dopo l’altro sul passo dell’1:09.6, mentre Antonelli è leggermente più lento ma ancora abbastanza costante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: Russell svetta in FP1 sul giro secco, problemi di affidabilità per la Ferrari

In questa notizia si parla di: diretta - russell - austria - svetta

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Hamilton cresce, Piastri e Norris precedono Russell - Segui in diretta il GP dell'Emilia Romagna 2025, dove la battaglia continua in pista! Hamilton avanza, mentre Piastri e Norris si posizionano davanti a Russell.

Lo scorso anno George Russell partiva dalla quarta posizione… e con uno staccata clamorosa riuscì a risalire in prima posizione. Quest’anno riparte in quarta posizione… riuscirà a ripetere la magia? www.fuoripista.net #SpanishGP Vai su Facebook

Ferrari da sogno: trionfa Leclerc, Sainz 2°; LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Piastri svetta nella FP2, Ferrari appannate al Montmeló.

Diretta Formula 1/ Prove libere live streaming video tv GP Austria 2025 Red Bull Ring (oggi 27 giugno) - Diretta Formula 1 prove libere GP Austria 2025 Red Bull Ring live streaming video tv oggi 27 giugno: orario, cronaca, classifica e tempi delle sessioni. Da ilsussidiario.net

F1 Gp Austria, le prove libere in diretta: Leclerc e Hamilton cercano progressi dalla Ferrari - Le McLaren con Piastri e Norris sfidano Leclerc, Russell e Verstappen. corriere.it scrive