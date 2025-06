LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | Norris e Piastri dominano nella FP2 Ferrari poco brillanti a Spielberg

Vivi in tempo reale l’emozione del GP d’Austria 2025, con Norris e Piastri protagonisti assoluti nella FP2 di Spielberg, mentre Ferrari fatica a brillare. La battaglia tra le stelle della Formula 1 si infiamma: clicca qui per aggiornare la diretta live e scoprire chi dominerà l’ultimo round di qualifiche e la gara!

17.35 Leclerc ottiene il quinto tempo a 0.692, che fa capire quanto sia evidente lo strapotere della McLaren. 17.34 Leclerc torna in pista e ora vedremo il suo giro veloce. 17.33 Norris e Piastri dominanti, dunque, e separati da 0.157. 17.32 Migliora Tsunoda e si porta a 0.712 della McLaren di Norris. Hamilton, in tutto questo, sarà investigato dopo la sessione visto quanto è accaduto con Antonelli. 17.30 McLaren fa un altro sport: Norris svetta in 1:04.580 a precedere di 0.157 Piastri. Strollo è terzo a 0.442, Russell 4° a 0.649 ed Hamilton quinto a 0.

