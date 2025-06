LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | Norris e Piastri dominano nella FP2 5° Leclerc ed Hamilton in difficoltà

Benvenuti alla nostra diretta LIVE del GP Austria 2025 di Formula 1! Con Norris e Piastri in testa durante le FP2, la scena si infiamma tra emozioni, sorprese e sfide tecniche. Leclerc e Hamilton incontrano difficoltĂ , mentre i tempi migliorano e si delineano le strategie di gara. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e analisi approfondite di questa emozionante corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 Ferrari che ha del sottosterzo a centro curva, con Leclerc che sta per lanciarsi. Il monegasco gira in 1:09.5. 17.47 1:09.945 la Rossa di Lewis Hamilton, mentre le Mercedes girano molto veloci in 1:09 basso. Leclerc è partito con gomme gialle. 17.46 In pista Hamilton per fare il suo long run con gomme soft. 17.42 Hamilton decimo a 0.931 e non in grado di trovare la prestazione pura. 17.42 Arriva Verstappen che si porta in terza posizione a 0.318 da Norris. 17.41 Distacchi molto importanti, che la dicono lunga sulle prestazioni della McLaren. 17.39 Leclerc si migliora, ma di poco, e sale in quarta posizione a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: Norris e Piastri dominano nella FP2, 5° Leclerc ed Hamilton in difficoltĂ

