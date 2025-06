LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | Mercedes parte forte in FP1 problemi al cambio per la Ferrari di Hamilton

Preparati a vivere l'emozione del GP d'Austria 2025 in diretta, dove Mercedes dimostra di essere già in forma e Ferrari affronta sfide con Hamilton alle prese con problemi al cambio. Restate aggiornati per non perdere nemmeno un istante di questa corsa mozzafiato, tra sorpassi spettacolari e colpi di scena che tengono il pubblico col fiato sospeso. Clicca qui per seguire la diretta e scoprire cosa succederà!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E 15.00 14.01 Hamilton torna in pista dopo i problemi al cambio, ma non va oltre un modesto giro in 1’07?0 valevole per la 16ma piazza. 14.00 Non è un passaggio facile da assorbire per un rookie, costretto a fare i conti con un costante confronto diretto con un top driver del calibro di Russell. 13.58 Antonelli sta cercando di avvicinarsi al limite sin dalle prove libere, senza attendere le qualifiche per spingere al massimo provando ad estrarre tutto il potenziale della sua W16. 13.56 Russell fissa il nuovo limite in 1’05?776, Antonelli si conferma in terza posizione a 354 millesimi dal compagno di squadra a parità di mescola. 🔗 Leggi su Oasport.it