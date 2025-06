LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | Ferrari testa gli aggiornamenti nella FP2 dalle 17.00 si comincia

16.51 Libere 1 interlocutorie per la Ferrari, che ha dovuto fare i conti con problemi di natura idraulica sulla monoposto di Lewis Hamilton. Non ha girato Leclerc per la regola del rookie e in pista c'è stato Beganovic. 16.48 Andamento particolare della FP1 in cui il britannico George Russell ha fatto vedere una grande continuità di rendimento con la Mercedes. Il britannico sembrerebbe essere ripartito, da dove aveva lasciato in Canada. 16.45 La gestione del surriscaldamento delle gomme, in particolare sull'asse posteriore, rappresenta una sfida importante.

