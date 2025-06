LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | comincia la FP2! Sostituzione del cambio sulla Ferrari di Hamilton

Appassionati di Formula 1, preparatevi a vivere ogni emozione del GP Austria 2025 in diretta! La FP2 sta per cominciare e con essa numerosi aggiornamenti: dalla Ferrari con un nuovo fondo alle sfide di Hamilton, che affronta una sostituzione cruciale del cambio. Rimanete sintonizzati per tutte le ultime notizie e gli sviluppi in tempo reale; clicca qui per non perdere neanche un istante di questa corsa mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Ferrari che si è presentata in Austria con un nuovo fondo e altri aggiornamenti aerodinamici. I problemi di affidabilitĂ della macchina di Hamilton non sono una buona notizia. 17.00 VIA ALLA FP2!!! 16.58 Ci si prepara per una sessione estremamente importante per definire gli assetti. 16.55 5? al via della FP2. 16.53 Problemi al cambio per la Rossa di Hamilton, sostituzione di tutta la trasmissione per la vettura. Un cambio nuovo dunque per il britannico. 16.51 Libere 1 interlocutorie per la Ferrari, che ha dovuto fare i conti con problemi di natura idraulica sulla monoposto di Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: comincia la FP2! Sostituzione del cambio sulla Ferrari di Hamilton

