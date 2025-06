LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | zero punti per la Polonia nel martello! Olivieri si difende fiatone Verteramo

Segui in diretta gli Europei a squadre di atletica del 2025, con aggiornamenti sullo stato delle competizioni e le performance dei nostri atleti. Dai risultati sorprendenti di Olivieri nel martello alle emozionanti sfide sui 400 metri femminili, ogni momento è cruciale per la nostra nazionale. Resta con noi per non perdere nessuna novità e scoprire se l’Italia continuerà a sorprendere in questa grande sfida continentale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 Olivieri ad un passo dalla certezza di chiudere negli 8. Sarebbe un risultato insperato. 19.09 Ora i 400 metri femminili. Questa la serie debole: # Atleta Nazione Data di nascita PB SB WL Rank 1 Alexia Papavasileiou Grecia 29 Ago 1997 53.66 53.66 286 2 Alina Yaroshyna Ucraina 02 Mar 1997 53.25 53.25 298 3 Modesta Just? Morauskait? Lituania 02 Ott 1995 50.49 53.14 37 4 Zita Szentgyörgyi Ungheria 13 Nov 2006 52.60 52.60 60 5 Elna Wester Svezia 30 Nov 2005 52.72 52.72 95 6 Catia Gubelmann Svizzera 23 Ago 2001 52.02 52.02 36 7 Mette Baas Finlandia 10 Set 2000 52. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: zero punti per la Polonia nel martello! Olivieri si difende, fiatone Verteramo

In questa notizia si parla di: olivieri - diretta - atletica - europei

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: buon primo lancio per Olivieri - Benvenuti agli Europei a Squadre 2025 di Atletica, un evento imperdibile che promette emozioni ad ogni passo! La scena si anima con il primo lancio di Olivieri nel martello, mentre i protagonisti si sfidano in gare appassionanti.

, ! Dalle 16 gli Europei a squadre di Madrid: Molinarolo e Oliveri nel salto con l’asta DIRETTA TV su RaiSport #atleticaitaliana #ETCH2025 Vai su Facebook

Battocletti nuovo record italiano al Golden Gala; RECAP, Day 3: Tecuceanu e Dosso di bronzo, Tortu domina la semi dei 200; Europei di atletica 2024 a Roma: i risultati di domenica 9 giugno. Oro di Crippa e argento di Riva nella mezza maratona, bronzo per Dosso nei 100 e Tecuceanu negli 800. Tortu e Desalu volano in finale dei 200.

Diretta Europei a squadre atletica 2025/ Streaming video Rai: Italia detentrice (oggi 27 giugno) - Diretta Europei a squadre atletica 2025 streaming video Rai oggi venerdì 27 giugno: orario e risultato live delle gare, l’Italia è detentrice. ilsussidiario.net scrive

Atletica oggi, Europei a squadre 2025: il programma della seconda giornata e dove vedere le gare in diretta - Nadia Battocletti, capitana azzurra insieme a Tortu: "Una squadra forte e speciale, pronti a dare il massimo" ... Lo riporta today.it