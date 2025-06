LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | tra poco la seconda giornata si entra nel vivo

Tra poco si accendono i riflettori sulla seconda giornata degli Europei a squadre di atletica 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport. L’Italia si prepara a mettere tutto in campo, sfidando le sue sfide più complesse, tra cui il martello e il peso femminile. Resta sintonizzato e clicca qui per aggiornamenti in tempo reale: ogni momento conta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Nelle prime due gare l’Italia dovrà limitare i danni: martello maschile e peso femminile sono due tra i più importanti talloni d’Achille della compagine tricolore. 18.00 Gli azzurri in gara oggi: 18.20 Lancio del martello maschile: Giorgio Olivieri 18.41 Getto del peso femminile: Sara Verteramo 19.10 400 metri femminile: Anna Polinari 19.30 400 metri maschile: Edoardo Scotti 20.00 5000 metri femminile: Nadia Battocletti 20.22 Salto triplo maschile: Simone Biasutti 20.30 800 metri maschile: Francesco Pernici 20.37 Lancio del disco femminile: Daisy Osakue 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: tra poco la seconda giornata, si entra nel vivo

In questa notizia si parla di: diretta - atletica - europei - squadre

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: prova discreta per Tortu, attesa per Sibilio - Segui in diretta la Diamond League di Doha 2025, dove gli atleti si sfidano per la gloria. Attesa per la prestazione di Tortu e la risonanza dei suoi risultati.

, ! Dalle 16 gli Europei a squadre di Madrid: Molinarolo e Oliveri nel salto con l’asta DIRETTA TV su RaiSport #atleticaitaliana #ETCH2025 Vai su Facebook

Translate post, ! Dalle 16 gli Europei a squadre di Madrid: Molinarolo e Oliveri nel salto con l’asta DIRETTA TV su @RaiSport #atleticaitaliana #ETCH2025 Vai su X

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: bene Molinarolo, non brilla Oliveri. Italia discreta, Germania già in apnea dopo due gare disastrose; Europei a squadre di atletica 2025: programma, orari e dove vedere le gare in diretta; Europei a squadre in diretta su RaiSport.

Diretta Europei a squadre atletica 2025/ Streaming video Rai: Italia detentrice (oggi 27 giugno) - Diretta Europei a squadre atletica 2025 streaming video Rai oggi venerdì 27 giugno: orario e risultato live delle gare, l’Italia è detentrice. Da ilsussidiario.net

Europei a squadre di atletica 2025: programma, orari e dove vedere le gare in diretta - Europei a squadre: c’è Patta nei 100 metri Sarà il campione olimpico della staffetta di Tokyo a correre la gara più veloce a Madrid. Scrive informazione.it