LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | si entra nel vivo Italia punta su Battocletti Dosso e Polinari

Benvenuti alla nostra diretta live degli Europei a squadre 2025 di atletica, che oggi entra nel vivo con le gare più emozionanti presso lo Stadio Vallehermoso di Madrid. L’Italia punta forte su Battocletti, Dosso e Polinari, determinata a conquistare il podio. Rimanete aggiornati per vivere ogni momento di questa entusiasmante competizione, perché la sfida tra le 16 nazioni è appena iniziata e promette spettacolo. Non perdete neanche un attimo!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei a squadre 2025 di atletica: dopo il prologo di ieri dedicato alle due gare di salto con l'asta, oggi si incomincia a fare sul serio allo Stadio Vallehermoso di Madrid, che durante questo fine settimana ospiterà la ex Coppa Europa. Sedici Nazionali si affronteranno a viso aperto, ciascuna schiererà un atleta in ogni specialità e porterà a casa i punti (16 per il vincitore, 15 per il secondo classificato e via dicendo) che determineranno la classifica generale.