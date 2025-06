LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | si comincia con due gare dove l’Italia deve difendersi

Gli European Athletics Team Championships 2025 sono ufficialmente iniziati, e l’Italia si prepara a difendere i propri colori in una sfida emozionante. Con gare di alto livello che si succedono, ogni punto conta e i nostri atleti sono pronti a mettere tutto in campo. Resta con noi per vivere in diretta le emozioni di questa giornata cruciale: il nostro team è determinato a brillare! CLICCA QUI per aggiornamenti live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21 Iniziata la prova di lancio del martello. 18.18 Sta per iniziare la gara del lancio del martello con Giorgio Olivieri. Deve superarsi per ottenere un risultato in top10 che sarebbe di lusso. 18.14 Nadia Battocletti a parte, oggi è una giornata in cui l’Italia dovrà limitare i danni, in attesa di passare all’attacco domani e domenica. 18.09 La startlist del getto del peso femminile, gara dove l’Italia dovrà evitare l’ultimo posto: # Atleta Nazione Data di nascita PB SB WL Rank 1 Jessica Schilder NED 19 Mar 1999 20.69 20.69 1 2 Miryam Mazenauer SUI 19 Feb 2000 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: si comincia con due gare dove l’Italia deve difendersi

In questa notizia si parla di: italia - diretta - deve - atletica

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

DIRETTA LIVE - Iniziano gli Europei a squadre di atletica leggera. A Madrid si parte con il salto con l'asta. Italia chiamata subito a difendersi nella manifestazione continentale. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell'evento Vai su Facebook

Oliveri cresce nell’asta: 5,71 a Lucca Si migliora il 22enne astista Matteo Oliveri con 5,71 alla prima prova nel Meeting internazionale di Lucca: è il quarto italiano di sempre DIRETTA STREAMING http://atleticaitaliana.tv archivio Grana/FIDAL #atleticait Vai su X

Mondiali di atletica indoor 2025: programma, orari, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare in diretta; Europei di atletica indoor 2025: programma, orari, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare in diretta; Cadetti, l’asta nel futuro con Belardi.

Diretta Europei a squadre atletica 2025/ Streaming video Rai: Italia detentrice (oggi 27 giugno) - Diretta Europei a squadre atletica 2025 streaming video Rai oggi venerdì 27 giugno: orario e risultato live delle gare, l’Italia è detentrice. Scrive ilsussidiario.net

Diretta/ Europei a squadre atletica 2023: ha vinto l'Italia! Un successo storico per gli azzurri (25 giugno) - IlSussidiario.net - Diretta Europei a squadre atletica 2023: ha vinto l'Italia, è un successo fantastico e storico per la nazionale azzurra che spezza la striscia polacca e ottiene così un bel riconoscimento. Secondo ilsussidiario.net