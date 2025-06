LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | ottimi Polinari e Olivieri annaspa Verteramo

Segui in tempo reale l'emozionante seconda giornata degli Europei di Atletica a Squadre 2025, con aggiornamenti live su prestazioni mozzafiato, sorpassi e classifiche che cambiano di continuo. Dalle imprese degli atleti italiani agli exploit internazionali, ogni attimo è un capitolo di questa appassionante sfida. Resta con noi per non perdere neanche un dettaglio di questa competizione epica, perché ogni secondo conta e il meglio deve ancora arrivare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.36 Gran lancio dell’ucraino Kokhan: si porta in testa al lancio del martello con un sensazionale 81,66 metri! Olivieri è sempre sesto. 19.34 Purtroppo Sara Verteramo è sicura di chiudere 15ma. L’Italia porterà a casa solo 2 punti. Sapevamo che era forse la gara dove eravamo più deboli in assoluto e abbiamo pagato un dazio atteso. 19.33 La classifica della serie B dei 400 metri: 1 Edoardo Scotti Italia 44.93 PB 2 Carl Bengtström Svezia 45.38 SB 3 Vincent Gendre Svizzera 45.65 PB 4 Manuel Bea Spagna 45.89 5 Matej Krsek Repubblica Ceca 46.01 6 Omar Elkhatib Portogallo 46. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: ottimi Polinari e Olivieri, annaspa Verteramo

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: buon primo lancio per Olivieri - Benvenuti agli Europei a Squadre 2025 di Atletica, un evento imperdibile che promette emozioni ad ogni passo! La scena si anima con il primo lancio di Olivieri nel martello, mentre i protagonisti si sfidano in gare appassionanti.

Arrivato a Madrid, domani cercherò di raccontarvi questi Campionati europei a squadre... abbiate pazienza però... viva l'#atleticaitaliana Vai su Facebook

