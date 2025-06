LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | Olanda in fuga l’Italia è terza con l’infortunio di Patta

Gli Europei a squadre di atletica 2025 in Olanda sono in pieno svolgimento, con l’Italia che si distingue per coraggio e determinazione. Nonostante l’infortunio di Patta, gli azzurri sono ancora in corsa, lontani solo pochi punti dalla vetta. La sfida è ancora aperta: tutto può succedere nel cuore di questa emozionante competizione. Resta con noi per gli aggiornamenti live e scopri come si svilupperà questa spettacolare corsa verso il podio.

22.06 All'Italia mancano almeno 12-13 punti (se non di più.) che avrebbe portato Patta senza l'infortunio. Ma questa è la Coppa Europa. Bisogna pensare a domani. L'Olanda è lontanissima, ma tutto può succedere. 22.05 La classifica generale dopo la prima giornata: Paesi Bassi – 165,5 Spagna – 134 Italia – 133 Polonia – 131,5 Francia – 126 Gran Bretagna e Irlanda del Nord – 123 Germania – 120 Svezia – 115,5 Ungheria – 114,5 Cechia – 108,5 Ucraina – 100,5 Portogallo – 99,5 Svizzera – 92 Grecia – 77,5 Finlandia – 76 Lituania – 46 22.03 Comunque per Biasutti un risultato ampiamente insperato alla vigilia.

In questa notizia si parla di: italia - diretta - olanda - infortunio

