LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | momento difficilissimo per l’Italia che arretra con Zoghlami e Osakue

Segui in diretta gli Europei a squadre di atletica 2025, un appuntamento ricco di emozioni e colpi di scena. Nonostante le sfide di Italia con Zoghlami e Osakue, la competizione si infiamma con performances sorprendenti, come quella di Bisschops nei 100 metri donne. Resta aggiornato per vivere ogni attimo di questa straordinaria giornata di sport. Clicca qui per non perdere neanche un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.18 Olanda scatenata. Bisschops vince la serie B in 11?17, primato personale. Può precedere tante della serie più veloce. 21.17 Ora la serie B dei 100 metri donne. 21.16 La startlist della serie veloce dei 100 metri: 1 Salomé Kora – Svizzera PB: 10.95 – SB: 11.26 2 Ewa Swoboda – Polonia PB: 10.94 – SB: non disponibile 3 Lisa Mayer – Germania PB: 11.10 – SB: 11.10 4 Lorène Dorcas Bazolo – Portogallo PB: 11.10 – SB: 11.10 5 Boglárka Takács – Ungheria PB: 11.10 – SB: 11.11 6 Maria Isabel Pérez – Spagna PB: 11.07 – SB: 11.17 7 Julia Henriksson – Svezia PB: 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: momento difficilissimo per l’Italia, che arretra con Zoghlami e Osakue

In questa notizia si parla di: diretta - atletica - europei - squadre

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: prova discreta per Tortu, attesa per Sibilio - Segui in diretta la Diamond League di Doha 2025, dove gli atleti si sfidano per la gloria. Attesa per la prestazione di Tortu e la risonanza dei suoi risultati.

Madrid: cominciamo dal quarto posto di Elisa Molinarolo nell’asta con 4,45 davanti al Palazzo Reale spagnolo. Primi 13 punti per l’Italia agli Europei a squadre DIRETTA TV su RaiSport Ph. Grana/FIDAL #atleticaitaliana Vai su Facebook

Translate post, ! Dalle 16 gli Europei a squadre di Madrid: Molinarolo e Oliveri nel salto con l’asta DIRETTA TV su @RaiSport #atleticaitaliana #ETCH2025 Vai su X

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: ottimi Polinari e Olivieri, annaspa Verteramo; LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: bene Molinarolo, non brilla Oliveri. Italia discreta, Germania già in apnea dopo due gare disastrose; Europei a squadre di atletica 2025: programma, orari e dove vedere le gare in diretta.

Diretta Europei a squadre atletica 2025/ Streaming video Rai: Italia detentrice (oggi 27 giugno) - Diretta Europei a squadre atletica 2025 streaming video Rai oggi venerdì 27 giugno: orario e risultato live delle gare, l’Italia è detentrice. Secondo ilsussidiario.net

Atletica oggi, Europei a squadre 2025: il programma della seconda giornata e dove vedere le gare in diretta - Nadia Battocletti, capitana azzurra insieme a Tortu: "Una squadra forte e speciale, pronti a dare il massimo" ... Da today.it