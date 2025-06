LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | l’Italia insegue una scatenata Olanda Flop Osakue cuore Biasutti

Segui con noi l'emozionante diretta degli Europei a squadre di atletica 2025, dove l’Italia si batte con tenacia contro una scatenata Olanda. Tra sfide avvincenti e numeri sorprendenti, ogni attimo conta. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi l’energia di questa grande competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.39 Biasutti decide di non effettuare nemmeno il quarto tentativo. Resta comunque primo in classifica con 16,94. 21.37 I 100 metri maschili rappresentano un’incognita per l’Italia. Senza Marcell Jacobs, senza Chituru Ali. Lorenzo Patta dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo. 21.35 Il polacco Wdowik vince la serie ‘lenta’ in 10?10, è un tempo importante.Starà davanti a tanti della serie ‘veloce’. 21.35 Biasutti ha deciso di non effettuare il suo terzo tentativo. E’ sempre al comando nel triplo. 21.34 Ora la serie lenta dei 100 metri uomini. 21.32 Alle 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: l’Italia insegue una scatenata Olanda. Flop Osakue, cuore Biasutti

! Il giro d’onore, l’applauso del pubblico: il Golden Gala celebra gli azzurri Andy Diaz e Zaynab Dosso, meravigliose medaglie d'oro e d'argento ai Mondiali indoor di Nanchino DIRETTA TV su Rai 2 #atleticaitaliana Vai su Facebook

Quando l’atletica oggi in tv, Mondiali indoor 2025: orari venerdì 21 marzo, streaming, italiani in gara.

