LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | infortunio per Patta finale drammatico per l’Italia

Gli Europei a squadre di atletica 2025 sono stati teatro di emozioni forti, con un infortunio drammatico per Patta che ha segnato la finale. La tensione è alle stelle e i risultati finali stanno scrivendo una pagina memorabile di questa competizione. Clicca qui per aggiornare la diretta live e scoprire tutti gli sviluppi di questa straordinaria manifestazione sportiva. Restate con noi, l'emozione continua!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45 La classifica finale dei 100 metri: 1 Eugene Amo-Dadzie – Regno Unito (GBR) – 10.07 2 Elvis Afrifa – Paesi Bassi (NED) – 10.10 3 Oliwer Wdowik – Polonia (POL) – 10.10 4 Henrik Laon – Svezia (SWE) – 10.11 5 Lucas Ansah-Peprah – Germania (GER) – 10.15 6 Dominik Illovszky – Ungheria (HUN) – 10.25 7 Jeff Erius – Francia (FRA) – 10.25 7 Delvis Santos – Portogallo (POR) – 10.25 9 Sotirios Gkaragkanis – Grecia (GRE) – 10.26 10 Guillem Crespi – Spagna (ESP) – 10.26 11 Timothé Mumenthaler – Svizzera (SUI) – 10.30 12 Oleksandr Sokolov – Ucraina (UKR) – 10.32 13 Adas Dambrauskas – Lituania (LTU) – 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: infortunio per Patta, finale drammatico per l’Italia

In questa notizia si parla di: finale - diretta - atletica - europei

LIVE Milan-Bologna 0-1, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: Ndoye firma la rete che vale la vittoria del trofeo! - Il Bologna conquista la Coppa Italia 2025 sconfiggendo il Milan 0-1 nella finale, grazie a un gol decisivo di Ndoye.

DIRETTA LIVE - Iniziano gli Europei a squadre di atletica leggera. A Madrid si parte con il salto con l'asta. Italia chiamata subito a difendersi nella manifestazione continentale. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell'evento Vai su Facebook

Translate post, ! Dalle 16 gli Europei a squadre di Madrid: Molinarolo e Oliveri nel salto con l’asta DIRETTA TV su @RaiSport #atleticaitaliana #ETCH2025 Vai su X

Atletica, Europei Indoor al via: quattro giorni da vivere live su Sky; FINALE Europei indoor, 1ª giornata: Furlani in finale nel lungo, 4X400 mista, oro all'Olanda; Europei di atletica in TV, programma e orari: Fabbri e Dosso gli italiani in gara.

Diretta Europei a squadre atletica 2025/ Streaming video Rai: Italia detentrice (oggi 27 giugno) - Diretta Europei a squadre atletica 2025 streaming video Rai oggi venerdì 27 giugno: orario e risultato live delle gare, l’Italia è detentrice. Riporta ilsussidiario.net

Europei a squadre, Nadia Battocletti non sbaglia! Vince i 5000 con un super finale - Da applausi anche le gare nei 400 di Anna Polinari ed Edoardo Scotti, entrambi quarti col primato personale ... Secondo gazzetta.it