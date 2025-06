LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | buon primo lancio per Olivieri

Benvenuti agli Europei a Squadre 2025 di Atletica, un evento imperdibile che promette emozioni ad ogni passo! La scena si anima con il primo lancio di Olivieri nel martello, mentre i protagonisti si sfidano in gare appassionanti. Rimanete con noi per aggiornamenti in diretta, perché ogni istante conta: lo spettacolo sta per cominciare!

18.47 La prima gara in pista sarà alle 19.20 con i 400 metri femminili. 18.46 Attenzione, secondo nullo per il polacco Fajdek. E' spalle al muro. 18.45 Tra poco il secondo lancio di Giorgio Oliveiri nel martello. Resiste in quinta posizione. 18.43 La svedese Roos si esalta e fa meglio dell'olandese con 19,08 metri. 18.43 Subito un buon 18,63 per Schilder nel getto del peso. 18.42 Ricordiamo che nei concorsi vengono eliminati gli atleti piazzati dal 9° al 16° posto dopo i primi tre lancisalti. In 8 disputano anche quarto e quinto tentativo, mentre il sesto tocca solo ai primi 4 della classifica.

