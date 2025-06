LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | bene Scotti e Polinari tra poco Battocletti

La classifica del lancio del martello con Olivieri che si è superato: 1 Mykhaylo Kokhan Ucraina 81.66 PB 2 Merlin Hummel Germania 81.27 PB 3 Bence Halász Ungheria 80.63 4 Yann Chaussinand Francia 78.45 5 Volodymyr Myslyvcuk Repubblica Ceca 75.38 6 Giorgio Olivieri Italia 72.90 7 Décio Andrade Portogallo 72.35 SB 8 Denzel Comenentia Paesi Bassi 71.79 9 Ragnar Carlsson Svezia 70.80 10 Lars Wolfisberg Svizzera 70.54 11 Ioannis Korakidis Grecia 70.53 12 Kevin Arreaga Spagna 69.19 13 Jake Norris Gran Bretagna 69.19 14 Aaron Kangas Finlandia 69.06 15 Tomas Vasiliauskas Lituania 64.

