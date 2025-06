LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | assolo prorompente di Nadia Battocletti l’Italia risale!

LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | assolo prorompente di Nadia Battocletti l'Italia risale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.26 La startlist del disco femminile, che inizierà alle 20.37. 1 Liliana Cá Portogallo 05111986 66.40 65.35 8 2 Jorinde van Klinken Paesi Bassi 02022000 70.22 66.42 2 3 Giada Borin Svizzera 11042005 50.53 50.53 109 4 Vanessa Kamga Svezia 19111998 65.14 64.70 4 5 Daria Zabawska Polonia 16041995 62.36 61.41 18 6 Ines Lopez Spagna 19082003 57.93 57.93 34 7 Melina Robert-Michon Francia 18071979 66.73 64.02 12 8 Zara Obamakinwa Gran Bretagna e Irlanda del Nord 30032004 58.17 58.17 35 9 Dóra Kerekes Ungheria 19041994 57.42 53.73 57 10 Daisy Osakue Italia 16011996 64. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: assolo prorompente di Nadia Battocletti, l’Italia risale!

Madrid: cominciamo dal quarto posto di Elisa Molinarolo nell’asta con 4,45 davanti al Palazzo Reale spagnolo. Primi 13 punti per l’Italia agli Europei a squadre DIRETTA TV su RaiSport Ph. Grana/FIDAL #atleticaitaliana Vai su Facebook

Translate post, ! Dalle 16 gli Europei a squadre di Madrid: Molinarolo e Oliveri nel salto con l’asta DIRETTA TV su @RaiSport #atleticaitaliana #ETCH2025 Vai su X

