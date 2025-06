Litiga con un uomo poi fugge per le strade con una pistola in mano | bloccato con il taser

Una notte di tensione e paura si è svolta a Cattolica, quando i carabinieri sono intervenuti in un residence per sedare un violento diverbio. Uno dei coinvolti, armato di pistola e in evidente stato di agitazione, ha tentato di fuggire tra le vie della città, ma è stato immobilizzato grazie all'intervento del taser. La vicenda, ancora in fase di chiarimento, mette in luce l’importanza dell’intervento tempestivo delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica...

Nel corso della notte, poco dopo la mezzanotte, i carabinieri di Cattolica sono intervenuti in un residence del centro, dove era stato segnalato un acceso diverbio tra due persone in forte stato di agitazione. Giunti sul luogo, i militari hanno trovato uno dei due, risultato successivamente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

