Litiga con un cliente del ristorante poi picchia i poliziotti Arrestato in Stazione Centrale

Un episodio di pura tensione ha agitato la Stazione Centrale di Milano, dove un acceso litigio tra clienti è degenerato in violenza. L’intervento della Polizia Ferroviaria non è stato semplice, poiché l’uomo coinvolto ha reagito con insulti e aggressioni fisiche. L’intervento tempestivo ha portato all’arresto e al trasporto in stazione, ma quanto accaduto solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza nelle aree pubbliche più trafficate.

Stava litigando con un altro cliente all'interno di un ristorante della Stazione Centrale di Milano. Quando sono arrivati i poliziotti della Polfer, in servizio presso la stazione, ha iniziato a insultarli, minacciarli e colpirli con forza. Alla fine è stato bloccato e arrestato. È successo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Le volante, intervenute nei pressi del bar della stazione dove era stata segnalata la presenza di una persona che infastidiva i clienti, hanno individuato il giovane nelle vicinanze del locale

