Lite violenta tra coinquilini | uno dei due accoltellato alla gamba

Una tranquilla convivenza tra coinquilini si trasforma in una scena di violenza a Castel del Piano, quando una lite sfocia nell'accoltellamento di uno dei due uomini. L'intervento rapido dei Carabinieri, che hanno arrestato in flagranza il 54enne pregiudicato, ha evitato il peggio e messo fine a questa drammatica vicenda. La sicurezza pubblica si conferma una priorità , anche nelle situazioni più imprevedibili.

Perugia, 27 giugno 2025 - Lite violenta in un appartamento a Castel del Piano tra due uomini, entrambi pregiudicati, finita con l 'accoltellamento di uno dei due ad una gamba. L'intervento dei Carabinieri, che hanno arrestato in flagranza di reato il 54enne già noto alle forze dell’ordine, ha evitato che la lite tra i due coinquilini degenerasse in tragedia. Il risultato operativo è maturato all’esito di un tempestivo intervento dei militari conseguente ad una segnalazione al 112 da parte della vittima, 64 anni, anch’egli con precedenti di polizia. L'uomo riferiva di essere stato aggredito e accoltellato alla gamba sinistra dal proprio coinquilino, al culmine di un violento litigio per futili motivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lite violenta tra coinquilini: uno dei due accoltellato alla gamba

