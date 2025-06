Lite in via Palazzola ferito alla testa soccorso dall' ambulanza

Una tranquilla giornata si è trasformata in scena di tensione sotto i portici tra via Palazzola e via Paradiso, dove una lite tra due persone si è conclusa con un colpo alla testa. Uno dei coinvolti, trovato sanguinante, è stato prontamente soccorso dall'ambulanza. La scena ha scosso la zona, lasciando intravedere come anche i momenti di calma possano improvvisamente degenerare. Rimaniamo aggiornati sulle indagini e sul decorso dei feriti.

Una lite tra due persone è finita con un colpo in testa, tanto che uno dei due è stato trovato sanguinante dalla testa e sul viso. E' quanto capitato poco dopo le 15 di venerdì sotto i portici tra via Palazzola e via Paradiso. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di una lite tra due. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

