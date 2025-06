L’Italia insegue agli Europei a squadre | Patta infortunato Battocletti vince cuore Biasutti Osakue flop

L’Italia si trova a un passo dal podio degli Europei a squadre di Madrid, con 133 punti dopo due giornate intense. Nonostante le sfide come l’infortunio di Battocletti e le prestazioni altalenanti, la nostra Nazionale lotta con cuore e determinazione. Con la classifica ancora aperta, gli azzurri sono chiamati a difendere la ex gloria e a puntare al sorpasso, perché il sogno europeo è ancora vivo e si può conquistare.

L’Italia occupa il terzo posto nella classifica generale degli Europei a squadre al termine della seconda giornata di gara in quel di Madrid. La nostra Nazionale ha portato a casa 133 punti dopo 13 eventi dei 37 in programma, a una sola lunghezza di distacco dalla Spagna ma ad addirittura 32,5 punti di distanza dagli scatenati Paesi Bassi, che si stanno decisamente superando nella capitale iberica. Gli azzurri sono chiamati a difendere la ex Coppa Europa alzata al cielo due anni fa e rimangono davanti a Polonia (131,5), Francia (126), Gran Bretagna (123) e Germania (120), ma la rincorsa nei confronti degli scatenati tulipani si fa complicata. 🔗 Leggi su Oasport.it