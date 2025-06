L' Italia attrae investimenti spinta dal boom del green tech

L’Italia si conferma come una delle destinazioni più promettenti per gli investimenti globali, grazie al suo vigoroso boom nel settore del green tech. Con un’economia in forte ripresa, riforme strutturali e un settore delle energie rinnovabili in costante espansione, il paese si prepara a catturare l’attenzione di investitori internazionali. Questa tendenza positiva apre nuove opportunità per chi desidera inserirsi in un mercato dinamico e in crescita.

Con l'economia in ripresa, l'approvazione di riforme strutturali e il settore delle energie rinnovabili in espansione, l'Italia è sempre più attrattiva per gli investimenti globali. È quanto emerge dall'edizione di giugno di Business Insights from Italy, lettera agli investitori internazionali in inglese curata dal ministero degli Esteri e dalla The European House - Ambrosetti, diffusa in Brasile dall'ufficio di San Paolo dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. La pubblicazione mette in evidenza come nel primo trimestre 2025 il pil sia cresciuto dello 0,3% sul trimestre precedente e dello 0,7% sull'anno e come il miglioramento dei conti pubblici abbia riportato gli investitori esteri verso i titoli di Stato italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Italia attrae investimenti spinta dal boom del green tech

