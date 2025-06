Lissone impegno civico dei ragazzi Al lavoro per una città più bella

Lissone si prepara a coinvolgere i giovani in un'inedita esperienza di impegno civico, un'occasione unica per contribuire attivamente alla crescita della propria città. Per una settimana, i ragazzi avranno l'opportunità di mettere le mani in pasta, partecipando a progetti concreti di miglioramento urbano e comunitario. Un modo per unire il senso di responsabilità, educazione civica e spirito di collaborazione, rendendo Lissone ancora più bella e vivibile.

Per una settimana potranno mettersi a disposizione della città, contribuendo a migliorarla e a renderla più bella, dandosi da fare assieme ad altri loro coetanei. Lo potranno fare prendendo parte a un'esperienza particolare, un po' a cavallo tra lavori socialmente utili, esempio di educazione civica e partecipazione attiva alla vita della comunità. Sarà tutto questo l'iniziativa che coinvolgerà nei prossimi giorni alcuni giovani lissonesi tra i 15 e i 20 anni, chiamati a prestare aiuto come volontari in alcune opere di riqualificazione e manutenzione degli spazi pubblici. È il progetto " Useful Work - Aiutaci a rendere più bella Lissone! ", che a inizio luglio impegnerà per 5 giorni i ragazzi che lo vorranno in un'esperienza pre-lavorativa grazie alla quale diventeranno protagonisti del territorio.

