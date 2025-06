L’Isola dei Famosi 2025 intervista esclusiva ad Alessia Fabiani | Sono stata me stessa non mi aspettavo tanta strategia da parte degli altri Cristina Plevani sapeva esattamente come muoversi da esperta di reality Faccio il tifo per Mario Adinolfi

L’Isola dei Famosi 2025 si avvicina al suo epilogo, con i finalisti ormai scelti e l’attesa che cresce per la grande finale di mercoledì 2 luglio su Canale 5. In esclusiva, Alessia Fabiani condivide il suo punto di vista sulle strategie degli altri concorrenti, svela curiosità sulla sua esperienza e rivela a chi fa il tifo tra i finalisti. Ai nostri microfoni, ha tracciato un quadro coinvolgente di questa emozionante avventura, lasciandoci con l’anticipazione di scoprire chi porterà a casa la vittoria.

La finale dell’ Isola dei Famosi è ormai vicina. Proprio nella puntata di mercoledì sono stati decretati finalisti Mario Adinolfi assieme a Loredana Cannata, Omar Fantini e Cristina Plevani. Il pubblico scoprirà il vincitore in diretta mercoledì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Intanto, noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Alessia Fabiani, concorrente di questa edizione del reality. Ai nostri microfoni, ha tracciato un bilancio della sua esperienza: “ E’ stata una bellissima esperienza. Mi sono rifugiata nella natura, essere sola con me stessa mi ha aiutato a riflettere molto sulla mia vita e mi ha permesso di farlo in modo nitido, senza fronzoli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it