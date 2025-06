L' ironia salverà il mondo al via Utopia del Buongusto

L’ironia si fa portatrice di speranza, e a Pontedera nasce "Utopia del Buongusto", il festival che da 28 anni unisce teatro, gastronomia e buonumore in un’esplosione di creatività e disubbidienza. Dal 28 giugno al 25 ottobre, un’estate di 40 serate tra sogno e assaggio per celebrare l’arte di vivere con gusto, senza prendersi troppo sul serio. Perché, in fin dei conti, solo l’ironia può davvero salvare il mondo.

Pontedera, 27 giugno 2025 – “Solo l’ironia salverà il mondo”. È il mantra che accompagna il festival teatral-gastronomico “Utopia del Buongusto” edizione 2025 che con l’estate torna e festeggia 28 anni di vita con 40 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 25 ottobre. Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Si svolgerà nelle province di Pisa, Lucca, Firenze e Livorno. Nei Comuni di Altopascio, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Castellina Marittima, Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Firenze, Livorno, Peccioli, Pontassieve, Pontedera, Porcari, Prato, Riparbella Santa luce, Santa Maria a Monte, Terricciola e Vicopisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'ironia salverà il mondo, al via Utopia del Buongusto

