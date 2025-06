L’Iran smentisce Trump sulla ripresa dei negoziati sul nucleare

L'Iran smonta le aspettative di Trump, dichiarando che al momento non esiste un piano concreto per riprendere i negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti. Una risposta che apre nuovi interrogativi sulla possibilità di dialogo e sulle future mosse diplomatiche tra le due potenze. Leggi tutto per scoprire cosa c’è dietro questa dichiarazione e quali implicazioni potrebbe avere sullo scenario internazionale.

L’Iran ha affermato che non esiste ancora un “piano” per riprendere i negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti, contrariamente a quanto annunciato da Donald Trump. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’Iran smentisce Trump sulla ripresa dei negoziati sul nucleare

In questa notizia si parla di: iran - trump - negoziati - nucleare

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

Translate post“Purtroppo le guerre finiscono con la forza ,un’azione di forza che scoraggia la reazione ”@alesallusti “americani e iraniani torneranno a sedersi per i negoziati, #trump ha detto che Iran non avrà nucleare “@Maumol @ZONABIANCA1 #zonabia Vai su X

Il personale Usa è stato trasferito da alcuni Paesi del Medio Oriente perché la regione "potrebbe essere un posto pericoloso": lo ha detto Donald Trump. Secondo i media, sarebbe un segno che i negoziati Usa-Iran sul nucleare non stanno andando bene #AN Vai su Facebook

Cnn, Trump valuta incentivi all'Iran per riaprire il dialogo. Teheran: incontri non in programma - Iran: sì a un consorzio regionale per il nucleare sul nostro territorio; L’Iran smentisce Trump sulla ripresa dei negoziati sul nucleare; Iran, nei negoziati top secret sul nucleare spunta un piano Usa da miliardi di dollari.

L’Iran smentisce Trump sulla ripresa dei negoziati sul nucleare - L’Iran ha affermato che non esiste ancora un “piano” per riprendere i negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti, contrariamente a quanto annunciato da Donald Trump. Si legge su internazionale.it

Iran, nei negoziati top secret sul nucleare spunta un piano Usa da miliardi di dollari - Donald Trump vuole far tornare Teheran al tavolo dei negoziati ed è pronto a offrire molto in cambio ... Lo riporta italiaoggi.it