L’intervista Carpi il saluto di bomber Saporetti | Anni che porterò sempre con me

Nel libro di storia del Carpi una pagina speciale sarà per sempre dedicata a Simone Saporetti, l’uomo dei record del Carpi che ha riconquistato la C. Dopo 2 stagioni con 28 reti e 14 assist in 69 presenze l’attaccante ravennate ha chiuso la sua avventura in biancorosso alla scadenza del contratto. Saporetti, come sono stati questi 2 anni a Carpi? "Due stagioni che mi hanno lasciato tanto. Il primo anno, anche per i numeri a livello personale, è stato il più bello della mia carriera, quello in cui ho vinto il mio primo campionato, ma sono soddisfatto anche della stagione di C: abbiamo raggiunto un obiettivo non scontato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net