L’Inter da domani inizia la mission anti Fluminense | occhi puntati su due

Giornata di riposo oggi e domani riprendono gli allenamenti. L’Inter a Charlotte lunedì sera contro il Fluminense. E gli occhi, in questi giorni, saranno puntati su due giocatori. MISSIONE BRASILIANA – L’Inter nella serata di ieri è arrivata a Charlotte e oggi, mister Cristian Chivu ha concesso una giornata di riposo. Un rompete le righe per svagarsi un po’ e conoscere la città americana. Lunedì sera la partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense ( inizio alle 21 ore italiane ). La missione anti Fluminense inizierà a partire da domani, quando si svolgerà il primo allenamento a Charlotte. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter da domani inizia la mission anti Fluminense: occhi puntati su due

