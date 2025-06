L’intelligenza artificiale non è il futuro | è il presente E l’Italia è quasi pronta

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro mondo, passando dall'essere un sogno futuristico a una realtà quotidiana. In Italia, questa trasformazione avviene in fretta, tra promesse di progresso e timori di cambiamento. Ma siamo davvero pronti ad abbracciare questa rivoluzione digitale? Tra sfide regolamentari e opportunità, il 2025 si prospetta come l’anno decisivo in cui l’AI potrebbe diventare il nostro alleato più prezioso.

Nel giro di pochi mesi, l' intelligenza artificiale è passata dall'essere un'astrazione da romanzo di Asimov a strumento quotidiano che risponde alle nostre email, suggerisce investimenti, crea immagini e ci scrive (persino) i titoli per questo articolo. Ma in Italia, siamo pronti a comprenderla davvero? Tra promesse e paure, " A I " è diventata la parola d'ordine del 2025. L'Europa discute di regolamentazioni, il Garante della Privacy italiano alza la soglia dell'attenzione, mentre aziende di ogni dimensione corrono ad "automatizzarsi" senza spesso sapere esattamente cosa stiano automatizzando.

