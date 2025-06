L’Ing Giovanni Vassallo va in pensione | chiude una lunga carriera nei Vigili del Fuoco

Dopo oltre tre decenni di dedizione e coraggio, l’ing. Giovanni Vassallo saluta con orgoglio la sua lunga carriera nei Vigili del Fuoco. Da ispettore antincendi a funzionario vicario operativo, ha lasciato un’impronta indelebile nel territorio di Benevento e non solo. La sua passione per il servizio e il senso del dovere sono stati un esempio per tutti. Ora, con la pensione, si apre un nuovo capitolo ricco di opportunità e progetti da condividere.

L'ing. Giovanni Vassallo, Funzionario Vicario operativo dei Vigili del fuoco di Benevento, ha raggiunto la meritata pensione in data odierna. Assunto il cinque dicembre 1990, con la qualifica di Ispettore Antincendi Direttore, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato assegnato al Comando VVF di Perugia e successivamente trasferito al Comando VVF di Benevento, il quattro settembre 1995 dove ha prestato servizio, come Vice – Comandante, fino al collocamento a riposo. L'ing. Vassallo, durante la sua intensa vita lavorativa, ha dato un sostanziale contributo professionale al Comando, sia in ambito gestionale nella funzione di Vicario dei vari Comandanti che si sono avvicendati, sia nell'ambito del soccorso, delle emergenze e delle calamità, come evidenziato dai vari elogi ricevuti nel corso degli anni di attività partecipando per molti anni a tavoli istituzionali presso la Prefettura e altri Enti in rappresentanza di questo Comando Inoltre ha svolto attività di soccorso con valenze di protezione civile (Dissesto Idrogeologico di Sarno, Sisma Umbria 1998, Sisma Emilia Romagna 2012, Sisma Abruzzo 2016 – 2017, Sisma Molise e altre emergenze in ambito provinciale tra cui alluvione del 2015 ).

