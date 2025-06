L' inflazione francese in giugno cresce oltre le stime

L'inflazione in Francia a giugno sorprende gli analisti, registrando un aumento superiore alle aspettative. L'indice annuale armonizzato ha raggiunto lo 0,8%, mentre quello non armonizzato si è attestato allo 0,9%, entrambi oltre le previsioni dello 0,7%. Questa crescita inattesa solleva interrogativi sulla stabilità economica e la politica monetaria, evidenziando come i segnali di ripresa possano nascondere sfide future per il paese.

In giugno l' inflazione in Francia si è mossa di qualche frazione oltre le previsioni degli analisti. L'indice annuale armonizzato dei prezzi è salito dello 0,8% contro una stima dello 0,7%, l'indice non armonizzato è cresciuto dello 0,9% rispetto a una previsione sempre dello 0,7%.

