L' inflazione francese in giugno cresce oltre le stime

L'inflazione in Francia a giugno sorprende gli analisti, crescendo più del previsto e alimentando le incognite sull'economia europea. L'indice annuale armonizzato dei prezzi ha registrato un aumento dello 0,8%, mentre quello non armonizzato è salito dello 0,9%, oltre le stime. Questi dati sottolineano come le pressioni sui prezzi si facciano più intense, rendendo ancora più urgente un'analisi approfondita delle strategie di politica monetaria.

