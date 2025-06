L’industria dei videogiochi registra dei ricavi inferiori alle attese calano le vendite delle console nel 2024

aspettative iniziali, evidenziando alcune sfide nel settore. Mentre l’industria dei videogiochi continua a crescere, il calo delle vendite di console nel 2024 riflette un mercato in evoluzione e alla ricerca di nuove strategie per mantenere il ritmo. Questo scenario apre interessanti spunti di riflessione sulle tendenze future e sulle innovazioni che potrebbero rivoluzionare il settore nei prossimi anni.

Il 2024 si chiude con risultati contrastanti per l'industria globale dei videogiochi. Nonostante una crescita complessiva del +3,2% rispetto al 2023, con ricavi totali pari a 182,7 miliardi di dollari, le previsioni formulate inizialmente da Newzoo si sono rivelate un po' troppo ottimistiche. La stessa società di analisi aveva stimato fino a 189,3 miliardi, poi rivisti in corso d'anno a 187,7 miliardi. Il dato reale è quindi inferiore alle attese, segno che il mercato sta affrontando una fase di assestamento dopo l'esplosione durante la pandemia. Neowiz segnala che a soffrire maggiormente è stato il settore console, che ha registrato un calo del -2,5% anno su anno.

