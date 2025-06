L’imprenditore Guidi | Io come gestore unico? Onorato da Aldo Roscioni Lavoriamo in squadra

portato nel cuore, un riflesso della nostra identità e passione. È il simbolo di come dedizione e amore per il territorio possano trasformare un sogno in realtà tangibile. Per me, Portonovo rappresenta non solo un luogo, ma un modo di essere e di accogliere, un patrimonio da preservare e condividere con il mondo. È qui che tutto ha inizio e dove desidero continuare a scrivere la mia storia.

di Claudio Desideri Cos’é Portonovo per lei? "Portonovo per me è l’anima. È il luogo dove, da ragazzino, ho immaginato di fare accoglienza, guardando l’ex Hotel La Fonte Excelsior. Quel sogno si è trasformato in realtà da adulto, quando ho deciso di investirci, mettendo amore e visione per creare un posto che fosse sintesi del nostro territorio, del nostro modo di accogliere e del legame profondo che ho con questo luogo. Portonovo è un posto che, una volta scoperto, lascia un segno indelebile". Perché ha deciso di investirci? "L’idea nasce da lontano, dai miei lavori estivi qui, durante l’adolescenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’imprenditore Guidi: "Io come gestore unico?. Onorato da Aldo Roscioni. Lavoriamo in squadra"

In questa notizia si parla di: imprenditore - guidi - gestore - unico

Carlo Budel, l'ex gestore della capanna Punta Penia in ospedale: «Vincerò la sfida contro l’alcol. Giovani, state lontani dalla bottiglia, è veleno» Vai su Facebook

L’imprenditore Guidi: Io come gestore unico?. Onorato da Aldo Roscioni. Lavoriamo in squadra; Morto a 83 anni Gherardo Guidi, storico titolare della Capannina.

L’imprenditore Guidi: "Io come gestore unico?. Onorato da Aldo Roscioni. Lavoriamo in squadra" - È il luogo dove, da ragazzino, ho immaginato di fare accoglienza, guardando l’ex Hotel La Fonte Excelsior. ilrestodelcarlino.it scrive

Abbanoa: 26 candidati per guidare il gestore unico - Ansa.it - La scelta era tra un controllo unico con un amministratore o il cda, a tre o a cinque componenti. Scrive ansa.it