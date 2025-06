L'immagine del dominio City a inizio secondo tempo | Juventus asfaltata nei primi 5 minuti

Il dominio del Manchester City all'inizio del secondo tempo ha lasciato i tifosi della Juventus senza fiato: nei primi cinque minuti, gli inglesi hanno asfaltato la squadra di Allegri, imponendo un ritmo inesorabile che ha evidenziato tutte le lacune della difesa bianconera. La mancanza di reazione immediata e la difficoltĂ nel riconquistare il pallone hanno pesantemente segnato il match. Continua a leggere per scoprire come questa sfida ha cambiato le sorti della partita.

La Juventus non è quasi mai riuscita a toccare palla dall'inizio del secondo tempo contro il Manchester City. Dal minuto 47 al 51, ovvero il terzo gol di Haaland, i bianconeri sono stati incapaci di interrompere il lungo possesso palla degli inglesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’immagine del dominio City a inizio secondo tempo: Juventus asfaltata nei primi 5 minuti - E così hanno iniziato il secondo tempo col piglio giusto, cercando di schiacciare subito la Juventus nella propria metà campo. Si legge su fanpage.it

Mondiale per Club, Juventus-Manchester City 2-5: bianconeri secondi del Gruppo G - Alla Juve sarebbe bastato un pareggio per iniziare la fase a eliminazione diretta in vetta al proprio Gruppo, ma a Orlando i Citizens hanno avuto la meglio. tg24.sky.it scrive