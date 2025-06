L' Imam di Bologna contro la Lega e contro il femminismo

L'ex imam di Bologna, Zulfiqar Kahn, torna al centro del dibattito pubblico con le sue dichiarazioni infiammate contro la Lega e il femminismo. Espulso per motivi di sicurezza nazionale, Kahn riaccende le polemiche con toni oltranzisti e fondamentalisti, alimentando divisioni e discussioni sulla libertĂ di espressione e i valori della societĂ italiana. La sua voce controversa solleva interrogativi sul ruolo del discorso pubblico e sui limiti della critica.

Torna a farsi sentire l'ex imam di Bologna Zulfiqar Kahn, gia' espulso per motivi di sicurezza nazionale. I suoi toni sempre ispirati all'oltranzismo e al fondamentalismo accendono di nuovo la polemica, visto che in un video diffuso sui social ridĂ fiato alle sue invettive, in special modo contro la Lega.