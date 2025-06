Liguria temperature oltre i 36 gradi | bollino arancione a Genova e stop ai lavori all’aperto

L’estate infuocata in Liguria continua a far parlare di sé: temperature oltre i 36°C e bollino arancione a Genova, con stop ai lavori all’aperto. L’anticiclone africano si impenna, mettendo a dura prova residenti e lavoratori. I sindacati chiedono alla Regione di estendere le misure di sicurezza e di destinare fondi adeguati per la cassa integrazione, affinché nessuno sia lasciato indietro in questa calda emergenza.

Caldo, in Liguria la prima notte tropicale. Arpal: "Temperature mai sotto i 20 gradi in 16 centraline" - La Liguria ha vissuto la sua prima notte tropicale, con temperature mai sotto i 20 gradi in ben 16 centraline.

