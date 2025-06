Lies of P e Overture Recensione | un capolavoro tra fiaba oscura e tragedia meccanica

Lies of P e Overture si rivelano un capolavoro avvincente, che fonde magistralmente la fiaba oscura con una tragedia meccanica. Questo action RPG soulslike invita i giocatori a immergersi in un mondo affascinante e inquietante, dove ogni dettaglio visivo e narrativo contribuisce a creare un’esperienza unica. Nei panni di un burattino di Geppetto, si esplora una Krat decadente e pericolosa. Un viaggio tra sogno e incubo che lascia il segno.

Lies of P è un action RPG in stile soulslike che si distingue per la sua forte identitĂ visiva, il gameplay profondo e un' ambientazione unica che mescola fiaba e incubo. Nei panni di un burattino creato da Geppetto, il giocatore si risveglia nella cittĂ decadente di Krat, una metropoli ispirata alla Belle Époque ma ormai ridotta a un inferno di follia e macchine fuori controllo. Lies of P – Gamerbrain.net Fin dai primi istanti, Lies of P colpisce per la sua potenza estetica. Ogni ambiente è curato nei minimi dettagli e comunica una bellezza decadente che amplifica il senso di inquietudine. Le strade insanguinate, le architetture in rovina, l'uso drammatico della luce e del buio, tutto contribuisce a costruire un mondo coerente e disturbante.

In questa notizia si parla di: lies - fiaba - overture - recensione

