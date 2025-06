Licenziamento nullo per ritorsione | azienda condannata a reintegrare la lavoratrice

reintegrare immediatamente la lavoratrice e a risarcirla per i danni subiti. Questa decisione rappresenta un importante precedente nel diritto del lavoro, sottolineando come le ritorsioni aziendali siano inaccettabili e punibili dalla legge. La sentenza invita le aziende a rispettare i diritti dei propri dipendenti, mettendo in luce l’importanza di un ambiente lavorativo equo e trasparente.

Una sentenza destinata a far discutere quella emessa nei giorni scorsi dalla Corte d’appello di Perugia: il licenziamento di una lavoratrice da parte di Spa Energia non solo è stato ritenuto illegittimo, ma addirittura nullo per il suo carattere ritorsivo. L’azienda è stata condannata a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: licenziamento - nullo - azienda - condannata

Licenziamento nullo per ritorsione: azienda condannata a reintegrare la lavoratrice; Piazza microspie, ma l'azienda per cui lavora lo fa pedinare da un detective e lo licenzia: condannata; Azienda condannata a reintegrare il lavoratore.

Licenziata per vendetta per le dimissioni del marito, l'azienda le deve oltre 140mila euro - È stata licenziata per vendetta, perché il marito si è dimesso dall'azienda per cui entrambi lavoravano. Scrive ilgazzettino.it

Sogin condannata al reintegro dell'ex ad pro tempore: licenziamento nullo e multa - Il Tribunale ordinario di Roma (3a sezione Lavoro) ha condannato Sogin, l'azienda deputata allo smaltimento dei siti nucleari italiani, ... Lo riporta msn.com