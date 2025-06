Licenziamenti Osa i sindacati firmano accordo con il Comune per mantenere i posti di lavoro

In un momento di incertezza per i lavoratori della Coop Osa, i sindacati e il Comune hanno siglato un accordo cruciale per salvaguardare i posti di lavoro. La minaccia di licenziamenti, legata alla scadenza dell’appalto, sembra ora affrontata con ottimismo e impegno comune. Mentre si attende il nuovo vincitore del bando, le rassicurazioni dell’assessore alla Pubblica istruzione portano speranza a chi teme il peggio: la tutela occupazionale rimane al centro delle priorità .

La Coop Osa ha annunciato il licenciamento di 111 dipendenti, l'appalto è in scadenza e quindi si dovrà aspettare il prossimo vincitore del bando per sapere se i dipendenti di Osa potranno essere riassunti. Rassicurazioni in tal senso sono arrivate ieri dall’assessore alla Pubblica istruzione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

