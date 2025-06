Libri | Quello che possiamo imparare in Africa presentazione con Fontana

Giovedì 3 luglio alle 14.30, la Sala della Regina di Montecitorio ospita una sessione imperdibile dedicata al libro “Quello che possiamo imparare in Africa. La salute come bene comune” di don Dante Carraro. Un’occasione unica per scoprire le lezioni di solidarietà e innovazione provenienti dall’Africa, con interventi di figure di spicco come Lorenzo Fontana e Chiara Braga. Un evento che promette di ispirare e ampliare i nostri orizzonti sul ruolo della salute globale.

ROMA – Giovedì 3 luglio, alle ore 14.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge la presentazione del libro “Quello che possiamo imparare in Africa. La salute come bene comune”, di don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa (Cuamm). Indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). Dialogo con l’autore e Chiara Braga. Modera il giornalista Enzo Romeo. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Libri: “Quello che possiamo imparare in Africa”, presentazione con Fontana

