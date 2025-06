libia il nuovo fronte di crisi tra grecia e turchia che aumenta le tensioni

La Libia diventa il nuovo epicentro di tensioni tra Grecia e Turchia, alimentando un quadro complesso di crisi geopolitica. Tra accordi energetici e flussi migratori, la regione si trova al centro di un delicato equilibrio che potrebbe rimodellare gli assetti del Mediterraneo. La situazione richiede attenzione e strategia, perché le ripercussioni potrebbero estendersi ben oltre i confini locali, influenzando stabilità e sicurezza a livello internazionale. Nel ...

Energia e migranti. Da un lato l'accordo tra Libia e Turchia per un corridoio di zona economica esclusiva (Zee) alla voce gas è stata la risposta alla mancata costruzione del gasdotto Eastmed, fatti passati in secondo piano dopo l'esplosione delle guerre a Gaza e in Iran. Dall'altro, cresce a dismisura la pressione su Atene (che tra gas e petrolio prosegue nelle indagini nella propria Zee a Creta) per via dei flussi inviati dalla Libia. Nel mezzo la composizione di un quadro che deve "intendersi" con il Nato summit, con il consiglio europeo e con gli indirizzi di altri paesi come l'Italia che, sul fronte dell'immigrazione clandestina, è riuscita a coagulare attorno a sé numerosi consensi.