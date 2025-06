Libia e Grecia si riaccendono le tensioni sui confini marittimi contesi | dialogo difficile tra accuse reciproche e interessi energetici

Le tensioni tra Libia e Grecia sui confini marittimi si riaccendono, minacciando la stabilità nel Mediterraneo orientale. Tra accuse reciproche e interessi energetici, il delicato dossier resta una sfida complessa da gestire. La recente visita della commissione libica ad Atene rappresenta un passo importante, ma le dichiarazioni contrastanti rischiano di allontanare ulteriormente una soluzione condivisa. Resta da capire se il dialogo potrà superare queste frizioni e riportare la pace in questa regione strategica.

Il delicato dossier della demarcazione dei confini marittimi tra Libia e Grecia torna ad agitare le acque del Mediterraneo orientale. Dopo anni di stallo e tensioni crescenti, la Commissione per i confini terrestri e marittimi del Governo di Unità Nazionale libico ha annunciato una visita ad Atene per “rompere il ghiaccio” e riavviare il dialogo interrotto. Ma le dichiarazioni incrociate tra le due sponde del mare sembrano al momento allontanare una soluzione condivisa. A rendere noto il tentativo di riapertura è stato Mohamed El-Harari, capo della Commissione libica, che ha accolto con favore l’intenzione del ministro degli Esteri greco Giorgos Gerapetritis di visitare la Libia per riprendere i colloqui. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it