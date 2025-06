Libano raid di Israele sulle montagne di Nabatieh | le immagini del bombardamento

Le montagne di Nabatieh nel Libano sono state teatro di intensi raid aerei israeliani, con immagini che mostrano il devastante impatto delle bombe bunker buster. L’operazione, mirata alle infrastrutture di Hezbollah, ha acceso nuovamente i timori di escalation nella regione. Mentre non si registrano vittime, la tensione resta altissima, sollevando interrogativi sul fragile equilibrio nel sud del Libano e sulle future ripercussioni di questi attacchi.

L’aviazione israeliana ha condotto intensi attacchi aerei nel sud del Libano, che secondo l’esercito israeliano avevano come obiettivo le infrastrutture sotterranee del gruppo militante Hezbollah. L’agenzia di stampa statale National News Agency ha riferito che gli attacchi aerei sono stati sferrati in due ondate sulle montagne che sovrastano Nabatieh, aggiungendo che sono state utilizzate bombe bunker buster. Non si hanno notizie di vittime. L’esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato che i suoi aerei da combattimento hanno colpito un sito utilizzato da Hezbollah per la difesa nella zona. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, raid di Israele sulle montagne di Nabatieh: le immagini del bombardamento

