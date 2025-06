Libano Israele attacca la città di Nabatieh | le immagini delle macerie

La tensione tra Libano e Israele si intensifica mentre un raid aereo colpisce la città di Nabatieh, causando morti e feriti tra le macerie. L’attacco, avvenuto nel sud del Libano, ha segnato un nuovo capitolo di conflitto nella regione, con immagini drammatiche che testimoniano la devastazione. In un contesto già fragile, queste azioni rischiano di aumentare ulteriormente le tensioni e l’instabilità. La situazione resta critica e in costante evoluzione.

Raid israeliano sul sud del Libano, nella città di Nabatieh. Nell'attacco ha colpito un edificio uccidendo una persona e ferendone 11. Non è chiaro se qualcuno fosse stato preso di mira nell'edificio. Circa un'ora prima, gli attacchi aerei erano avvenuti sulle montagne che sovrastano Nabatieh e sono state utilizzate bombe bunker buster, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese National News Agency. Non ci sono state informazioni immediate sulle vittime.