libano bombardamento israeliano sulle montagne di nabatieh

Tensioni crescenti nel Libano: i bombardamenti israeliani sulle montagne di Nabatieh scuotono la regione. Con attacchi aerei mirati, Israele mira a colpire le postazioni di Hezbollah, sollevando preoccupazioni internazionali sulla stabilità e la sicurezza del sud del Libano. La situazione rimane tesa e incerta, mentre il mondo osserva attentamente gli sviluppi di un conflitto che minaccia di esplodere ulteriormente.

Israele ha effettuato bombardamento aerei nel sud del Libano. Gli attacchi (effettuati utilizzando bombe bunker buster) hanno colpito, in particolare, le montagne che sovrastano Nabatieh. Non si hanno notizie di vittime. L'esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato che i suoi aerei da combattimento hanno colpito un sito utilizzato da Hezbollah per la difesa nella zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it